Ministria e Punëve të Brendshme dje ka ndërmarrë një sërë masash dhe aktivitetesh për zbardhjen e veprës penale të vrasjes, e cila u krye në parkingun përballë qendrës tregtare “Mavrovka”, ku shtuan se masat dhe aktivitetet kanë vazhduar edhe gjatë mbrëmjen.

Menjëherë pas njoftimit për të shtëna në afërsi të qendrës tregtare “Mavrovka”, në të cilën V.E (59) është qëlluar me armë zjarri dhe ka ndërruar jetë në vendngjarje, nga ana e zyrtarëve policorë janë ndërmarrë një sërë masash dhe veprimesh taktike operative për gjetjen dhe gjetjen. duke u hequr lirinë autorëve. Janë kryer kontrolle dhe kontrolle në disa lokacione dhe automjete, si dhe janë angazhuar punonjës policie nga Departamenti i Operacioneve Speciale të Policisë, helikopterë dhe drone. Janë ndaluar dy persona për të cilët ekziston dyshimi se janë autorë të veprës “vrasje” të dënueshme nga neni 123 i Kodit Penal, të cilët pas zbardhjes së plotë të çështjes do të paraqiten për procedim paraprak para gjyqtarit dhe të dokumentuara.Po ndërmerren masa për gjetjen e të dyshuarit të tretë, përkatësisht për zbardhjen e plotë të rastit në koordinim me Prokurorinë Publike të Shkupit, gjatë ditës me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake ka kryer kontrolle në katër lokacione ku ka indikacione se personat e përfshirë në veprën kanë qëndruar. Gjatë ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve u gjet një sasi e mjaftueshme e provave materiale. Drejtoria e Policisë Shkup sonte po ndërmerr një sërë masash taktike operative me qëllim të heqjes së lirisë të dyshuarit të tretë.Pas zbardhjes së plotë të rastit, MPB-ja do ta informojë opinionin publik, njoftoi dje MPB.

Drejtori i Byrosë për Siguri Publike, Aleksandar Janev, nga ana tjetër, ka publikuar një video nga një pjesë e aksionit.

Policia u përgjigj menjëherë me të gjitha burimet në dispozicion, duke përfshirë policimin e kombinuar dhe metodat e hetimit. Menjëherë janë aktivizuar dhe marrë të gjitha masat për të garantuar sigurinë e qytetarëve.

Synimi ynë është që të mos lejojmë që qyteti dhe shteti të kthehet në një terren stërvitor për grupet kriminale.

Rendi dhe ligji janë dhe do të jenë mbi strukturat kriminale-mafioze. Krimi nuk ka përkatësi etnike apo partiake dhe përgjigja jonë është dhe do të jetë e ashpër dhe pa kompromis. Të gjithë qytetarët duhet të ndihen të sigurt dhe ne do të vazhdojmë të punojmë me përgjegjësinë dhe angazhimin më të madh për ta bërë këtë.

Ju lutemi të jeni të kujdesshëm dhe të bashkëpunoni me policinë. Siguria juaj është prioriteti ynë dhe ne nuk do të jemi të kënaqur derisa të rivendosim paqen dhe sigurinë në qytetin tonë. Mbi të gjitha, Maqedonia është një vend për të gjithë ne, në të cilin të gjithë ne dhe fëmijët tanë duhet të jetojmë dhe të ndjehemi të sigurt, tha ai.