Kryeministri Oliver Spasovski në profilin e tij në Facebook këtë pasdite shprehu ngushëllimet e tij për familjen gruas 57-vjeçare nga Kumanova që vdiq nga KOVID-19.

“Fatkeqësisht, në orët e vona të natës së kaluar, për shkak të pasojave të lidhura me coronavirusin, morëm viktimën e parë. Solidarizohem me familjen e të ndjerës, bashkëqytetaren time nga Kumanova. Të gjithë mendimet e mia janë me djalin e saj në luftën e tij me virusin”, shkruan Spasovski.

Ne e dinim, tha ai, që ky virus i fshehtë merr jetë.

“Kemi marrë të gjitha masat dhe aktivitetet e mundshme për të parandaluar përhapjen, për të zvogëluar pasojat. Apeli ynë i fortë mbetet: Qëndroni në shtëpi, respektoni kufizimet dhe merrni pjesë në betejën për të ndaluar virusin. T’ia marrim mundësinë që të zgjerohet. Nuk ka nevojë për panik. Jini të durueshëm, të guximshëm dhe të arsyeshëm”, shkruan Spasovski.