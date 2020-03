Në 24 orët e fundit mbi 40 tërmete kanë goditur gadishullin Ballkanik.

2 nga lëkundjet sizmike ishin me magnitudë më të madhe, fuqia e të cilëve kapi shifrat e 5.1 dhe 5.4 ballësh, me epiqendër në kryeqytetin e Kroacisë Zagreb, goditje kto të cilat i sollën shumë dëme materiale qytetit dhe qytetarëve, ku ndër to ka mbetur e dëmtuar një 15 vjeçare e cila është në gjendje kritike për jetën.

Ndërsa sa i përket drridhjeve të tjera sizmike që kanë përfshirë Ballkanin, përqëndrimi më i madh i tyre ndodhet në Greqi por pa rrezikshmëri të lartë.

Gjithashtu tërmete të vegjël me magnitudë jo më të madhe se 2.6 ballë ka patur edhe në Shqipëri, përkatësisht në qarkun e Elbasanit, si dhe brigjet e qytetit të Durrësit, ndër to është regjistruar edhe një tërmet në Kosovë përkatësisht në Prizren me magnitudë 2.2 ballë, tërmete kto jo shqetsuese për banorët.