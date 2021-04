“Në takimet me drejtuesit e bashkësive fetare, udhëheqësia e shtetit i njohu ata me të gjitha parametrat e epidemiologëve që janë vërejtur. Parashikimet që ekspertët presin si shifra të lëvizjes janë shpjeguar, që kurba e pritshme të realizohet”, thotë Darijan Sotirovski, kryetar i Komisionit për Marrëdhëniet midis Komuniteteve Fetare, në lidhje me takimet me udhëheqësve fetarë në prag të festave të mëdha Pashkëve dhe Ramazanit.

Sipas tij, udhëheqësit fetarë ishin konstruktivë dhe lejuan ekspertët të thonë fjalën e tyre.

“Vitin e kaluar, BFI mbylli xhamitë e saj në periudhën kyçe, KOM festoi Pashkën me tempuj bosh. Të gjithë shefat ranë dakord me vaksinimin dhe që të mos ketë asnjë lëshim siç ishte vitin e kaluar. Le të vendosim sigurinë maksimale në një nivel më të lartë”, tha Sotirovski, duke shtuar se festat fetare do të festohen me disa masa kufizuese, të cilat do të ishin më të buta se vitin e kaluar, nëse situata përmirësohet.