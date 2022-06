Studentët e diplomuar, në të cilët investon shteti, po ikin jashtë vendit, paralajmëron drejtori i Entit për Statistikë, Apostol Simovski, në emisionin “200” në Alsat.

Siç shton ai, dikush duhet të brengoset dhe të pyesë veten se çfarë po ndodh me kuadrot me arsim të lartë.

“Vetëm 17% të keni në shtet me arsim të lartë, ndërsa thuajse të gjithë shkojnë në fakultet… dikush duhet të brengoset, të pyesë se ku na shkuan këta fëmijë. Ata që mbarojnë fakultet Ikin nga vendi. Nuk mund të jetë 40% me arsimin e mesëm dhe vetëm 17% me fakultetin kur 90% e të rinjve që shkojnë në shkollë të mesme shkojnë në fakultet. Kjo do të thotë se diku i humbim, diku na ikin”, thotë Simovski.

Ai theksoi se për të ishin të pritshme rezultatet e regjistrimit, megjithëse theksoi se për të, ndër të tjera, vëmendje meritojnë të dhënat e migrimit të të rinjve nga vendi.

“Personalisht nuk u tremba nga të dhënat, i prisja… faktori kyç që tregoi ky regjistrim është se po humbasim popullsi. Dhe ne e humbasim atë intensivisht. Para së gjithash për shkak të faktit të migrimit. Dhe ne nuk po humbasim vetëm popullsinë, po humbasim potencialin e ri. Potenciali që duhet të sjellë zhvillimin e ardhshëm demografik”, tha Simovski.