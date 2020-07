Neve na duhen pamje të huaja, fotografi të huaja, sepse tonat na e marrin frymëmarrjen. E di pse Konstatin Milladinovi është mallëngjyer për jugun, pamjet e këtilla i ka mbajtur në zemër dhe shpirt, i gatshëm ka qenë edhe të vdesë por në mes të një bukuri të këtillë.

Këtu njeriu mendon në fitoren e 15 korrikut. Që të fillojë epokë të re maqedonase, dhe gjithçka që do të bëjmë të jetë në harmoni me bukurinë. Më 15 do të ecim në epokën të cilën nuk do të turpërohemi, epokë të cilën do ta përmendin për të mirë, epokë e cila do të jetë kthesë ndaj hapave të reja demokratike që askush nuk mund t’i ndalojë.

Qendra për Komunikime e VMRO-DPMNE-së