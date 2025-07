Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, i cili është edhe nënkryetar i VMRO-DPMNE-së, mori pjesë sonte në forumin e mbajtur në komunën e Gjevgjelisë me temën “Bum Infrastrukturor – Po Ndërtojmë Themelet e Ndryshimit”. Nikoloski iu referua Marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar në fjalimin e tij dhe theksoi se kjo është diçka që, së pari, do ta transformojë Maqedoninë, dhe së dyti, me këtë marrëveshje, Maqedonia pozicionohet krah për krah me, siç tha ai, fuqinë e dytë botërore për momentin.

Nikoloski theksoi gjithashtu aspektin ekonomik dhe përfitimet për Maqedoninë dhe qytetarët e saj.

-Së pari, është motivim personal. Kur mora përsipër këtë sfidë vitin e kaluar, isha i motivuar fuqishëm për të bërë gjëra që do të mbeten pas nesh, por edhe gjëra që do të mbeten për brezat që do të na kujtojnë dhe që nuk do ta ndajnë atë që është bërë, tha Nikoloski.

Sipas Nikoloskit, Maqedonia duhet të bëjë një hap gjigant përpara për të qenë krah për krah me vendet më të zhvilluara në Evropë.

-Duhet të bëjmë një hap gjigant përpara nëse duam ta çojmë Maqedoninë krah për krah me vendet më të zhvilluara evropiane dhe kemi një mundësi unike për ta bërë këtë sepse jemi një vend i vogël, por në të njëjtën kohë kemi një popull punëtor, një popull të ndershëm dhe me një organizim të mirë arrihen këto rezultate, tha Nikoloski dhe shtoi se nga njëra anë duhet të jeni shumë të përgatitur të qëndroni krah për krah me vendin më të zhvilluar në Evropë dhe fuqinë e dytë botërore për momentin.

Nikolloski theksoi se Maqedonia është vendi i parë në Evropë që ka nënshkruar një marrëveshje të tillë dhe iu referua Marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar, dhe shtoi se Ministri i Punëve të Jashtme tashmë e ka përmirësuar atë marrëveshje sot.

-Sipas mendimit tim, ky është një aspekt i rëndësishëm politik, sepse siç thashë, fuqia e dytë botërore po i vë vulën e saj Maqedonisë dhe këto janë gjëra të përhershme. Sepse kur lufton beteja jashtë vendit, kur luftojmë për identitetin kombëtar maqedonas, për gjuhën maqedonase, për popullin maqedonas, kur duam që historia dhe kultura maqedonase të respektohen, është shumë më e lehtë kur ke një fuqi të madhe botërore pas teje, tha Nikolloski.

Nikoloski përmendi edhe aspektin ekonomik në kontekstin e Marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar.

-Ne nënshkruam një marrëveshje ku Britania e Madhe garanton me vlerësimin e saj të kreditit, i cili është vlerësimi më i lartë i kreditit që mund të merret për Maqedoninë dhe e bën këtë brenda një kuadri prej 5 miliardë paundësh, ose gjashtë miliardë eurosh, që mund ta transformojë plotësisht Maqedoninë.

Nikoloski theksoi se projekti i parë është tashmë në fazën e zbatimit dhe tashmë ka oferta nga 16 bankat më të mira botërore.

-Kjo është hekurudha me shpejtësi të lartë, e cila sigurisht do të kalojë edhe nëpër Gjevgjeli, Gjevgjeli-Selanik do të jetë rreth 30 minuta, Gjevgjeli-Shkup do të jetë diku rreth një orë, një orë e dhjetë. Qendër në qendër. Pra, kjo është diçka që do ta transformojë plotësisht Maqedoninë, përfundoi Nikolloski.