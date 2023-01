Në Kodër të Diellit ka shtresë të borës prej 90 centimetra, në Mavrovë 21, ndërsa 11 në Krushevë, njoftoi DPHM.

Më së shumti shi, gjatë 24 orëve të kaluara ka rënë në Demir Kapi 54 litra në metër katror, në Kumanovë 43, Tetovë 37, Manastir 31, Shkup 24 litra.

Temperaturë më të ulët prej -2 gradë sot në mëngjes është matur në Kodër të Diellit, -1 në Hanet e Mavrovës, në Shkup 7, ndërsa më ngrohtë është në Gjevgjeli dhe Demir Kapi me 8 gradë.

Moti sot paradite do të jetë i vranët me reshje të shiut, veçanërisht në pjesët lindore. Në male dhe në disa vende më të larta reshjet do të jenë të borës. Pasdite reshjet do të ndalen, ndërsa në pjesët perëndimore do të ketë ulje të pjesshme të vranësirave. Do të fryjë erë e lehtë, kryesisht nga drejtimi lindor. Temperatura maksimale do të jetë në interval prej 4 deri 9 gradë.

Në Shkup mot i vranët, në orët e mëngjesit me reshje të shiut. Temperatura maksimale do të mbërrijë deri 8 gradë.

*Foto: Arkiv