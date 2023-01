Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, sot ka zhvilluar takim pune me shefin e Delegacionit të BE-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ambasadorin David Geer.

Nga MPJ thonë se fokusi i bisedimeve ishte bashkëpunimi ndërmjet OSBE-së, të cilën ne e kryesojmë aktualisht, dhe BE-së, duke përfshirë këtu edhe nevojën për një koordinim më të ngushtë në kontekstin e ndjeshëm gjeopolitik. Ministri Osmani e informoi ambasadorin evropian për vizitën e fundit në Kiev dhe takimet me kreun e shtetit ukrainas.

“Ai paralajmëroi vizitë në Bruksel në fund të muajit, ku në cilësinë e kryesuesit të OSBE-së do të takohet me krerët e institucioneve të BE-së, ku temë qendrore e bisedës do të jetë Ukraina”.

“Bashkëbiseduesit shkëmbyen mendime edhe për dosjen evropiane të Maqedonisë së Veriut, përkatësisht për agjendën e reformave në dritën e negociatave të filluara për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, ambasadori Gir vuri theksoi sinjalet pozitive nga Komisioni Evropian për nivelin e gatishmërisë së administratës sonë dhe fillimin e shkëlqyer të procesit të shqyrtimit. Ai potencoi gjithashtu rëndësinë e miratimit të amendamenteve të paralajmëruara kushtetuese, të cilat kërkojnë vullnet të sinqertë politik dhe kurs pro-evropian nga të gjithë faktorët politikë në vend”, thuhet në njoftimin e MPJ-së.

Gjithashtu thuhet se ministri Osmani iu referua momentumit aktual që nuk duhet ta lëshojmë në raport me procesin e integrimeve evropiane, si garanci për stabilitet afatgjatë, zhvillim ekonomik dhe konsolidim të sundimit të ligjit.