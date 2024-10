Çmimi i benzinave do të shtrenjtohet për 2.5 denarë, ndërsa çmimi i naftës dhe vajit ekstra të lehtë do të shtrenjtohet për 2 denarë. Sipas vendimit të fundit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, pas mesnate benzina BS-98 do të shitet për 80 den/l, benzina BS-95 për 78 den/l. Nafta dhe vaji ekstra i lehtë, për dhe 70,5 den/l.