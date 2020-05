Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që derivatet e naftës të shtrenjtohen për 3.5 denarë për litër pas mesnate.

Në bazë të vendimit, një litër EUROSUPER BS-95 do të shitet për 54 denarë, ndërsa EUROSUPER BS—98 do të shitet për 56,00 denarë.

Çmimi i një litër dizel do të kushtojë 45.50 denarë.