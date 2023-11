Shqipëria kualifikohet për herë të dytë në Kampionatin Europian të Futbollit

Shqipëria arriti të kualifikohet në Euro 2024 për herë të dytë në historinë e vendit, pas barazimit 1-1 ndaj Moldavisë në Stadionul Zimbru (Chişinău), takim ky i vlefshëm për grupin E. Ndeshja nisi me ritëm të ulët, me skuadrat që preferuan të studiojnë njëra-tjetrën. Rasti i parë konkret erdhi në minutën e 16-të, me vendasit që me një kundërsulm rrezikuan portën e mbrojtur nga Berisha. Goditja e Nicolaescit gjeti përgjigjen e menjëhershme të “gardianit” kuqezi, i cili neutralizoi topin.