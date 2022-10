Shkupjanët sot nuk do të mund t’i shfrytëzojnë shërbimet e transportit publik urban pasi sindikatat e Ndërmarrjes Qarkulluese Publike (NQP) dje paralajmëruan se prej orës 4:30 në mëngjes autobusët nuk do të qarkullojnë. Problemi me pagat e papaguara të të punësuarve në NQP dje ishte temë edhe në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit ku vonë pasdite ishte votuar nisma me të cilën u kërkua nga kryetarja e Qytetit të Shkupit që deri të premten në orën 12 të dorëzojë vendim për rishpërndarje të mjeteve që të paguhen pagat.

Nga sindikatat dje për AIM deklaruan se kryetarja Danella Arsovska do të duhet këtë vendim ta miratojë që sot, sepse, sipas tyre, e premtja është shumë vonë. Mbledhja e ardhshme e Këshillit është caktuar për të premten në orën 14, por ekzistojnë mundësitë edhe sot të thirret mbledhje e jashtëzakonshme e Këshillit të qytetit nëse nuk dorëzohet vendimi.

Sindikatat dje e lëshuan mbledhjen e Këshillit të revoltuar se nuk ka marrëveshje për kërkesat e tyre.

“Në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit ishin të pranishëm sindikatat përfaqësuese të NQP-së dhe prisnim një përgjigje të shpejtë dhe të shprehur pas nismave të partive politike se mjete të caktuara do të transferohen në llogarinë e NQP-së dhe do të përmbushen detyrimet ndaj punonjësve. Ne ishim naivë të duke menduar se kjo do të ndodhte. Saga vazhdoi deri pak para orës 17:00 kur ne kërkuam fjalë nga spikeri dhe nuk e morëm, pas së cilës seanca e Këshillit u ndërpre në mënyrë që të përgjigjemi se çfarë do të bëjnë sindikatat gjatë ditës së nesërme”, deklaroi dje kryetari i organizatës sindikale të NQP-së Miço Stojanovski.

Këshilltarët në Qytetin e Shkupit dje mes vete akuzoheshin se kush është fajtor për situatën në të cilën ka ardhur kjo ndërmarrje publike. Nga VMRO-DPMNE kërkuan përgjegjësi nga Arsovska, ndërsa nga LSDM-ja akuzuan se për herë të parë shkupjanët do të mbesin pa transport urban dhe se për këtë është fajtor pushteti lokal.

Dje me disa autobusë udhëheqësia e NQP-së e bllokoi edhe rrugën para Qeverisë për shkak të mos-pagesës së borxhit prej dy milionë euro, ndërsa të punësuarit protestonin në rrethin e ndërmarrjes për shkak të mospagesës së pagës së mbetur.