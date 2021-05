Të dielën dhe të hënën në orët e hershme të mëngjesit është kryer faza e parë e dezinsektimit me aeroplan kundër mushkonjave në rajonin e qytetit të Shkupit, në sipërfaqe të tërësishme prej rreth 15.000 hektarë.

“Dezinsektimi me aeroplan i përfshiu rajonalet urbane dhe lagjet periferike, të cilat me kënetat e tyre janë mjedis natyror i mushkonjave. Në vijim është edhe dezinsektimi tokësor kundër mushkonjave të mëdha, e cila filloi të hënën, ndërsa do të realizohet deri të premten”, informojnë nga Bashkia e Shkupit.

Ata përkujtojnë se këtë vit Bashkia e Shkupit ka kryer edhe dy dezinsektime tokësore dhe dy me aeroplan në rajonin e qytetit të Shkupit kundër larvave të mushkonjave.