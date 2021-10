Kushdo që ka përjetuar një marrëdhënie romantike e di shumë mirë se një nga gjërat që mund të prishin humorin dhe lumturinë në një çift është xhelozia.

Kjo ndjesi është jashtëzakonisht shkatërruese dhe me kalimin e kohës, mund t’i bëjë partnerët gjithnjë e më të largët, duke shkatërruar dashurinë dhe duke i çuar ata në finale që askush nuk do t’i dëshironte. Xhelozia mund të ketë origjinë të ndryshme: mund të jetë rezultat i pasigurisë së personit ose rezultat i një eksperiencene negative të partnerit, që i ndalon të përqëndrohen me qetësi pas asaj që kanë provuar.

Shenjat e mëposhtme zodiakale konsiderohen si partnerët më të mirë në një marrëdhënie për sa i përket qetësisë shpirtërore dhe maturisë me të cilën udhëheqin çdo fazë të marrëdhënies. Zbuloni se cilat janë ato:

Bricjapi

Njerëzit e lindur nën këtë shenjë nuk janë të imunizuar nga xhelozia, por janë shumë të relaksuar në përballimin e saj krahasuar me miqtë e tjerë të zodiakut. Binjakët kanë shumë vetëkontroll, ndaj nuk kanë kriza, vetëm dëgjojnë disa gjëra që i shqetësojnë herë pas here, duke u kujdesur gjithmonë që të zgjidhin gjithçka me dialog, pa krijuar paranojë.

Peshorja

Arsyeja pse Peshoret nuk dominohen nga xhelozia lidhen shumë me prirjen e tyre natyrore për të kuptuar. Këta njerëz jetojnë të shkëputur nga të gjitha pritshmëritë dhe e dinë se gjërat nuk shkojnë gjithmonë ashtu siç do të donin, ndaj jetojnë të tashmen dhe janë të përgatitur për mundësinë që një ditë ajo të përfundojë. Nuk lejojnë që kjo ndjesi t’i pengojnë dhe shijojnë çdo moment me atë që kanë në krah.

Shigjetari

Të lindurit nën shenjën e Shigjetarit janë të distancuar nga xhelozia, ndonjëherë aq sa partnerët e tyre besojnë se nuk u intereson shumë marrëdhënia. Megjithatë, e vërteta është se ata kanë një shpirt të madh lirie , urrejnë të kontrollohen dhe janë të hapur ndaj miqve dhe ekipeve ku bëjnë pjesë sepse u besojnë atyre.

Ujori

Ujorët janë gjithashtu të zënë duke menaxhuar jetën e tyre dhe duke investuar në qëllimet e tyre sesa të humbasin kohë duke u përpjekur të kontrollojnë idkë tjetër. Ata e dinë që një marrëdhënie e mirë do të zgjasë dhe gënjeshtrat nuk zgjasin përgjithmonë, ndaj nuk stresohen për këto gjëra. Kur ndjejnë se diçka i shqetëson, thërrasin partnerin dhe flasin pozitivisht, duke mos i drejtuar kurrë gishtin ose duke pasur shpërthime emocionale.

Peshqit

Shumë të dhembshur dhe sentimentalë, këta përfaqësues të Zodiakut janë ndër më të çliruarit nga xhelozia. Ata preferojnë gjërat e mira që ndodhin në marrëdhënien e tyre dhe nëse mashtrohen, kthejnë krahët duke lënë pas paqe dhe duke mos lejuar njeri t’u prishë qetësinë. Ndonjëherë partnerët mund të abuzojnë me mirësinë e tyre, por nuk u bëhet vonë shumë, e rëndësishme është që ndërgjegjja e tyre të jetë e pastër