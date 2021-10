Një vend i shenjtë luani ka krijuar një mënyrë për t’u afruar dhe personalisht me macet e mëdha – duke i vendosur vizitorët në një kafaz. Vendi i shenjtë i luanëve GG në Harrismith, Afrika e Jugut, i lejon vizitorët të qëndrojnë brenda një kafazi fotografie për të parë luanët mahnitës afrikanë në një mënyrë të sigurt dhe humane. Fotografja dhe drejtoresha e kompanisë jofitimprurëse, Suzanne Scott, 53 vjeç, ndau këto foto mahnitëse që tregojnë entuziastët me fat të kafshëve që takohen me këta luanë të bukur.

Ai u ofron luanëve pasurim në formën e stimulimit mendor dhe fizik – gjë që është e mirë për çdo kafshë në robëri. “Si një vend i shenjtë jofitimprurës që mbështetet vetëm në donacione, tarifat e kubit na ofrojnë një të ardhur të vogël që na ndihmon drejtpërdrejt të ushqejmë dhe mbrojmë luanët në kujdesin tonë. “Ne presim që të mbërrijnë edhe 17 të tjerë më vonë këtë vit, të cilat aktualisht jemi në proces të shpëtimit nga një kopsht zoologjik i mbyllur në Lindjen e Mesme.