Të jesh prind mund të jetë diçka e mrekullueshme, por në të njëjtën kohë, mund të jetë jashtëzakonisht sfiduese. Përveçse duhet të kuptoni nevojat e fëmijës suaj, duhet të njihni mirë edhe artin e komunikimit. Pa biseda të shëndetshme, fëmija juaj nuk do të jetë kurrë në gjendje të miqësohet me ju dhe ndonjëherë kjo mund të bëjë dëm në marrëdhënien midis jush.

Por cilat janë shenjat e zodiakut që janë të shkëlqyera në paraqitjen e mendimeve të tyre dhe gjithashtu të shkëlqyera për të dëgjuar fëmijët e tyre.

1.Binjakët kanë një mënyrë se si të bëjnë art me fjalët. Ata nuk janë të nxituar, ata janë të durueshëm dhe dinë të fillojnë dhe të bëjnë një bisedë të shkëlqyer. Sidomos kur bëhet fjalë për trajtimin e fëmijëve, ata e dinë saktësisht se çfarë do t’i qetësojë fëmijët dhe gjithashtu janë dëgjues të mrekullueshëm, kjo është arsyeja pse fëmijëve u pëlqen t’u tregojnë gjithçka. Ata u japin fëmijëve hapësirën për t’u shprehur pa i bërë ata të ndihen të gjykuar ose të kritikuar.

2. Luani. Sa i përket Luanëve, ata janë shumë të përfshirë në jetën e fëmijëve. Ata duan të dinë gjithçka që po ndodh në jetën e tyre, prandaj do të bëjnë pyetje, do të dëgjojnë atë që fëmijët kanë për të thënë dhe do të ndërmarrin veprime nëse është e nevojshme.

3. Peshorja. Peshoret duan të dëgjojnë. Ata e dinë se si “të mos” bëjnë gjithçka për veten e tyre. Ata flasin më pak dhe preferojnë të dëgjojnë atë që të tjerët kanë për të thënë. Fëmijëve u pëlqen kjo gjë sepse duan dikë që i kupton, që është i durueshëm me ta dhe kështu janë prindërit Peshore.

4. Shigjetarët janë njerëz argëtues, aventurierë. Ata janë prindërit që të gjithë do të dëshironin. Dhe për shkak se ata nuk janë imponues, ata mund të kenë vërtet një bisedë produktive me fëmijët e tyre. Për më tepër, nuk ka gjasa të shohësh një Shigjetar të largohet ndonjëherë nga një bisedë ose një diskutim. Ata janë gjithmonë të pranishëm, pa marrë parasysh çfarë bisede është.