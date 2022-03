Netflix po shton përpjekjet për të luftuar praktikën e ndarjes së fjalëkalimeve midis përdoruesve. Kompania ka njoftuar se po fillon testimin e opsioneve të reja shtesë për përdoruesit, të cilat i lejojnë njerëzit të ndajnë me lehtësi dhe siguri fjalëkalimet e tyre me njerëzit jashtë familjes së tyre, por do të duhet të paguajnë pak më shumë për të.

“Ne e kemi bërë gjithmonë më të lehtë për njerëzit që jetojnë së bashku të ndajnë llogarinë e tyre Netflix, me veçori si profile të veçanta dhe transmetime të shumta përmes planeve tona Standard dhe Premium. Ndërsa ishin shumë të njohura, ata krijuan gjithashtu një konfuzion se kur dhe si mundet Netflix. Si rezultat, llogaritë ndahen midis familjeve, gjë që ndikon në aftësinë tonë për të investuar në përmbajtje të reja televizive dhe filma për anëtarët tanë”, tha Chengji Long, drejtor i inovacionit të produkteve në Netflix.

Funksioni i ri “shtoni një anëtar shtesë” do t’i lejojë abonentët e Netflix Standard dhe Netflix Premium të shtojnë llogari për deri në dy persona me të cilët nuk jetojnë. Secili prej këtyre njerëzve do të marrë profilin e tij dhe rekomandimet e personalizuara. Funksioni i Netflix aktualisht është duke u testuar në disa vende (Kili, Kosta Rika dhe Peru). Për momentin, nuk ka asnjë informacion mbi planet se kur funksioni mund të shtrihet tek pjesa tjetër e përdoruesve në mbarë botën.Përveç kësaj, Netflix po teston aftësinë për të lejuar pajtimtarët të kalojnë profilet e përdoruesve në llogari të reja.