Këtë fundjavë, një stuhi e ftohtë nga Arktiku do të lëvizë drejt Evropës Lindore, Qendrore dhe Juglindore. I ftohti më i fortë i sezonit do të përfshijë jugun, duke krijuar një stuhi të fuqishme dimërore në të gjithë Gadishullin Ballkanik dhe do të sjellë sasi të mëdha dëbore nga Rumania në Ukrainë. Parashikimet e motit thonë se periudha dukshëm më e ftohtë do të zgjasë deri në fund të muajit nëntor.

Pas motit jashtëzakonisht të ngrohtë gjatë javëve të fundit, në periudhën në vijim do të ketë një ndryshim të ndjeshëm të motit, shkruan “Severe Weather”.

Moti parashikohet të sjellë temperatura të ftohta nga Arktiku drejt Evropës Lindore dhe Qendrore deri të shtunën dhe të dielën, duke u përhapur më në jug në të gjithë Gadishullin Ballkanik në fillim të javës së ardhshme.

Një stuhi dimri do të prekë Greqinë, pas së cilës do të forcohet dhe do të shndërrohet në një stuhi edhe më të fuqishme teksa do të prek Bullgarinë, Rumaninë, Moldavinë dhe Ukrainën.

Meteorologët parashikojnë që moti i tillë do të jetë edhe ditën e shtunë dhe të diele. Pak borë parashikohet të mbulojë disa zona në Sofje, Bukuresht dhe në Odessa e Kiev të Ukrainës. Do të ketë edhe rreth 50 centimetra reshje intensive bore të kombinuara me erëra të forta.

Fronti i ftohtë i Arktikut po forcohet në Ballkan

Ndërsa temperaturat në perëndim do të mbeten afër normales, një front i ftohtë arktik do të forcohet të dielën dhe të hënën në të gjithë Evropën Lindore, veçanërisht në Gadishullin Ballkanik.

Për shkak të frontit Arktik, stuhi dimërore do të formohet mbi Greqinë dhe detin Jon të shtunën.

Pra, fundjava e ftohtë do të sjellë temperatura dukshëm më të ulëta se sa janë regjistruar së fundmi, madje shumë nën normalen e fundit të nëntorit.

Një stuhi dimri po vjen në Ballkan

Stuhia e dimrit do të fillojë të forcohet të shtunën në vendet jugore të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Greqinë dhe Bullgarinë, me reshje të dendura shiu dhe bore. Gjithashtu do të sjellë një masë ajrore dukshëm më të ftohtë në Ballkan.

Dëbora do të jetë e dendur gjatë mbrëmjes së ditës së shtune, ku me reshje më intensive të borës do të ketë në Bullgari. Moti i tillë gradualisht do të përhapet në verilindje të Detit të Zi dhe do të bëhet më intensiv deri në mëngjesin e së dielës.

Presioni qendror parashikohet të arrijë nivelin e ulët të viteve 1960, duke rënë më shumë se 20 mbar në më pak se 24 orë midis Greqisë dhe Moldavisë, përkatësisht Ukrainës jugore. Kjo do të sjellë kushte intensive stuhie në Rumaninë juglindore, në pjesën më të madhe të Moldavisë dhe në Ukrainën jugore.

Kjo stuhi dimërore parashikon një sasi të madhe bore të dendur dhe do të shtrihet nga Bosnja jugore në Maqedoninë veriore, Bullgari, Rumaninë jugore dhe Moldavi deri në gjysmën lindore të Ukrainës.

Një stuhi e re dimërore ka të ngjarë të zhvillohet mbi Beneluks dhe të udhëtojë drejt rajonit alpin nga e hëna në mbrëmje në të martën. Sipas këtyre informacioneve do të ketë më shumë borë dhe do të përfshijë pjesë të Evropës Perëndimore dhe Qendrore dhe Gadishullit Ballkanik.

Me përhapjen e të ftohtit drejt Evropës Perëndimore, ka shumë të ngjarë të vijë bora. Bora pritet të bjerë mbi Francën lindore, Beneluksin dhe Gjermaninë të hënën në mbrëmje, pastaj më tej në lindje-juglindje mbi Alpe drejt Ballkanit të martën.

Sipas parashikimit, mëngjeset e së mërkurës dhe të enjtes do të jenë mjaft të ftohtë. Mund të ketë edhe temperatura nën -10 gradë Celsius.

Megjithatë, i ftohti më domethënës do të mbetet mbi Skandinavi dhe rajonin e Balltikut. Me temperatura -20 gradë Celsius ose më të ulëta.

Fronti i parë arktik është qartë i dukshëm gjatë fundjavës (25-27 nëntor), i ndjekur nga një ngrohje e përkohshme, por një ri-ftohje e menjëhershme pasi fronti i ftohtë forcohet sërish në mes të javës së ardhshme, pra pas 29 nëntorit.

Kjo periudhë e motit dukshëm më të freskët se normalja do të ulë ndjeshëm temperaturën mesatare mujore të nëntorit për pjesë të Evropës.