Lore 23 vjeçare është e pasigurt sepse nuk ndjen ndonjë tërheqje apo stimulim për të bërë seks me të dashurin e saj, shkruan 20min.ch në rubrikën Doctor Sex.

Si mund ta ndryshojë ajo këtë?

Pyetje nga Lore (23) për Doctor Sex

Unë jam me të dashurin tim për gjysmë viti. Kam pasur edhe herën e parë me të. Doja ta ruaja këtë përvojë derisa të vinte e duhura sepse mendova se ishte e veçantë. Por kjo nuk është realizuar.

Seksi u bë më i mirë me kalimin e kohës, por unë vetë nuk kam as dëshirë dhe as nevojë të marr iniciativën.

Thjesht nuk ndjej asnjë tërheqje. Ai e pranon, por unë ndihem keq për këtë.

Nuk e di se çfarë mund të bëj për ta ndryshuar këtë.

Dashuria ime për të është e madhe! Por nuk e ndjej nevojën për atë lloj afërsie fizike që ndajmë. Për mua nuk është mjaft sensuale dhe krejtësisht jo-erotike. Si mund ta ndryshoj këtë?

Përgjigje nga Doctor Sex:

E dashur Lore

Cilësia luan rol të rëndësishëm kur bëni seks për herë të parë: Ashtu si ju, shumica prej tyre shpresojnë që hera e parë të jetë e veçantë dhe e paharrueshme. Pas kësaj, shumë janë të zhgënjyer, për të mos thënë të dëshpëruar.

Ka shpresë sepse: Edhe seksi duhet mësuar!

Përveç praktikës aktuale – d.m.th. çfarë, kur, ku dhe si – kjo përfshin gjithashtu eksplorimin e trupit tuaj dhe zbulimin e funksioneve të tij seksuale. Pra, zbuloni se çfarë ju pëlqen dhe çfarë jo.

Së fundi, të mësuarit seksual përfshin gjithashtu zhvillimin e vlerave tuaja në lidhje me seksualitetin ose seksin, njohjen e nevojave tuaja dhe më pas komunikimin e gjithë kësaj me partnerin tuaj në një mënyrë të kuptueshme. Ka shumë detyra që lidhen me njëra tjetrën.

Është e dobishme të dini se nuk është vetëm seksi që nuk ju pëlqen, por lloji dhe cilësia e bashkimit fizik që po përjetoni. Përndryshe do të të sugjeroja të zbuloje nëse mund të jesh aseksual.

Tani është një bisedë sqaruese me mikun tuaj

Është e rëndësishme që të jeni plotësisht të sinqertë dhe të zbuloni se si jeni me seksin tuaj. Por edhe thuajini se e doni dhe se doni të vazhdoni në rrugën që keni zgjedhur.

Në hapin tjetër, mund t’i tregoni atij se si e imagjinoni seksin dhe çfarë dëshironi ndërsa luani së bashku me trupin tuaj – shkurt: si do të dëshironit të përjetonit erotizëm dhe sensualitet me të.

Ka të ngjarë që shoku juaj të ndihet mjaft i sfiduar nga kjo bisedë dhe mund të mos kuptojë se çfarë po përpiqeni t’i thoni. Në këtë rast – por edhe në mënyra të tjera – “Ëild Thing – Sex Tips for Boys and Girls” nga Paul Joannides, një klasik mes teksteve shkollore të seksit, mund t’ju shërbejë mirë. Kënaquni duke shfletuar dhe gjithë të mirat!