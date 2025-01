Numri i të sëmurëve me grip është rritur me 3.2 herë në periudhën 6-12 janar krahasuar me javën e parë të janarit. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se janë raportuar 1053 raste me grip apo sëmundje të ngjashme me gripin.

Për herë të parë këtë sezon, incidenca e raportuar është mbi kufirin javor të aktivitetit sezonal të virusit të gripit, pra është tejkaluar pragu i hyrjes në sezonin e gripit.

Për sa i përket moshës, 633 persona janë nga mosha 15 deri në 64 vjeç, 179 janë fëmijë nga mosha pesë deri në 14 vjeç dhe 144 janë nën moshën katër vjeç. Nëntëdhjetë e shtatë janë njerëz mbi 65 vjeç.

Numri më i madh i të sëmurëve është në Shkup (305), pasuar nga Dibra me 134, Kumanova me 118, Tetova dhe Gostivari me 66, Kavadari me 62 dhe në qytetet e tjera numri i të sëmurëve është më pak ose i barabartë me pesëdhjetë.

“Ka një rritje të numrit të sëmundjeve të ngjashme me gripin, i cili është mbi kufirin javor për aktivitetin sezonal për herë të parë këtë sezon. Rezultatet e marra nga survejimi virologjik i gripit tregojnë se ka aktivitet rajonal të virusit të influencës. Përqindja e pozitivitetit është mbi 10 për qind për herë të parë këtë sezon. Sipas këtyre të dhënave, Republika e Maqedonisë së Veriut ka intensitet mesatar të virusit të gripit”, konstaton ISHP.

Nga aty kujtojnë se vaksinimi kundër gripit sezonal është mbrojtja më efektive ndaj kësaj sëmundjeje. Në javën e dytë të vitit, gjithsej 72,318 persona janë vaksinuar me vaksinë falas ose komerciale të gripit.