Shumica e qytetarëve janë dakord se problemi më i rëndësishëm në vend është krimi dhe korrupsioni, ndërsa problemi i dytë më i rëndësishëm është inflacioni, rritja e çmimeve dhe kostoja e jetesës. Këto janë pjesë e rezultateve të anketës së opinionit publik të realizuar për MKD.mk nga agjencia Market Vision nga 16 deri më 25 shtator në mesin e 1200 të anketuarve. Sondazhi tregoi se VMRO-DPMNE ende është partia me më së shumti besim te qytetarët.

Qytetarët e Maqedonisë konsiderojnë se problemi më i madh në vend është krimi dhe korrupsioni. Më pas vjen inflacioni, rritja e çmimeve dhe kostoja e jetesës. Të anketuarit janë përgjigjur se për ta problem janë edhe papunësia, pensionet dhe pagat e ulëta, problemet në shëndetësi, emigracioni, arsimi…

Krahasuar me rezultatet e sondazhit të kryer në mars 2024, perceptimi i publikut për korrupsionin dhe krimin si problemin më të rëndësishëm në vend është në rënie, ndërsa fokusi mbetet tek inflacioni, rritja e çmimeve dhe kostoja e jetesës.

Të pyetur për masën e propozuar nga kryeministri për shpërndarjen e Këshillit Gjyqësor për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, 43,2 për qind e qytetarëve janë përgjigjur pozitivisht dhe për 33,4 për qind e të anketuarve, ishte masë negative.

Shumica e qytetarëve e dinë se kush është lideri i ri i LSDM-së, ndërsa 28,8% kanë deklaruar se nuk e dinë. Përqindja e atyre që nuk e dinë është më e lartë tek të anketuarit me kombësi shqiptare.

Në pyetjen se për cilën parti do të votojnë në zgjedhjet parlamentare, nëse ato do të mbahen nesër, shumica e përgjigjeve të atyre që kanë thënë se do të votojnë, pothuajse gjysma, i referohen partisë VMRO DPMNE. Edhe koalicioni Vredi është në rritje krahasuar me zgjedhjet parlamentare, BDI është në stagnim, ndërsa LSDM është në rënie të madhe.

Sondazhi u krye nga 16 deri më 25 shtator 2024 duke përdorur metodën CATI – anketë telefonike me kompjuter të një kampioni prej 1200 të anketuarish, domethënë me një interval besimi prej 95% dhe një marzh gabimi +-3%.

Mostra është përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas: rajonit, gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike sipas të dhënave për popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.