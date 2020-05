Nga sot qendrat e mbyllura tregtare mund të hapen, mirëpo pjesa dërmuese e tyre do të fillojnë me punë prej nesër e tutje. Për shembull, të premten kanë paralajmëruar se do të hapen “Skopje siti moll” në Karposh dhe “Kapitoll” në Aerodrom, raporton 360.

Vendimi për hapje u miratua dje, ndërsa Qeveria sot i publikoi protokollet për mënyrën e punës. Orari i punës do të jetë nga ora 10 deri 18, ndërsa do të duhet rreptësisht të rregullohet numri i personave brenda.

Në korridore, për shembull, do të ndalohet grupimi, ndërsa rojtarët do të duhet ta rregullojnë që numri i blerësve të jetë nga një person në 5 metra katror. Brenda në dyqane, numri i blerësve duhet të jetë nga një person në 8-10 metra katror.

Do të ndalohet të provohen veshjet dhe në protokoll është përmendur të jepet mundësi garderoba të provohet në shtëpi, si dhe mundësi për zëvendësim.

Pikat informative për masat për mbrojtje duhet të jenë në vende të dukshme në qendrat tregtare, ndërsa në mënyrë plotësuese në çdo tridhjetë minuta me altoparlant të përkujtohen konsumatorët që duhet t’i respektojnë masat.

Në vijim është Protokolli të cilin e publikoi Qeveria.

PROTOKOLL PËR HAPJE DHE PUNË TË QENDRAVE TREGTARE