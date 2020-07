Nga përpunimi i rezultateve në 2,274 vendvotime deri në ora 23:00, respektivisht nga rreth 60 për qind e vendvotimeve prin koalicioni “Mundemi” i udhëhequr nga LSDM-ja prin me 36.78 për qind, VMRO-DPMNE me 35.71 për qind, BDI me 10.34 për qind, dhe koalicioni ASH- Alternativa me 8.16 për qind. Partia e Majta ka 4.15 për qind, Integra 1.38 për qind dhe PDSH 1.33 për qind.