Reshjet intenzive te bores gjate mengjesit te sotme kane mbuliar me nje shtrese te trashe rrugen e cila lidhë Kumanoven e Likoven me Gjilanin.

Nderkohe qe bora eshte shtresuar mbi rruge, ekipet e ndermarrjes kompetente per pastrimin e rrugeve, nuk jane pare ne terren per t’i pastrusr rruget. Keshtu qe qytetaret jane pamundesuar te levizin ne kete rruge per shkak te kushteve.

Karadaku i kesaj ane per nje moment te shkurt eshte mbuluar i gjithi me bore dhe ka marrë ato pamjet e zakonshme panoramike. Gazeta Lajm