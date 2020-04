Maqedoni

Karantina e propozuar treditore për 1 Maj në seancë qeveritare

Qeveria sot do të vendos nëse qytetarët do t’i kalojnë festat e një majit në karantinë treditor, sipas rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Infektive i cili propozoi që ora policore në vend për 1 Maj të zgjas nga ora 19 të enjten deri në orën pesë të hënën, i ngjashëm me atë...