Thaçi: Mos të ishte tradhtia e Ziadin Selës, sot BDI do të ishte opozitë

BDI sot do të ishte në opozitë po të mos ishte tradhtia e Ziadin Selës, tha në Click Plus në TV21, kreu i PDSH-së, Menduh Thaçi. Ai bindshëm tha se PDSH-ja ka luftuar me BDI-në shumë vite, por ndjehet i tradhtuar nga ish-bashkëpartiaku i tij Ziadin Sela. “Sot, të ishim bashkë në PDSH...