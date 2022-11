Kryeministri shqiptar, Edi Rama sot në konferencë për shtyp ka paralajmëruar ndërtimin e rrugës lidhëse mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Qafë Thanë, kalimin e ri kufitar Strugë-Pogradec dhe Portin e thatë në Strug.

“Kemi pasur takime të frytshme, me 21 marrëveshje dhe ujdi. Kemi pranuar detyrime të përbashkëta me vendin tuaj ku do të tentojmë të bëjmë punën tonë në projekte infrastrukturore. Korridori 8 do të jetë nismë jonë e përbashkët për një qëllim të njejtë. Volumi i bashkëpunimit mes dy vendeve është edhe një zgjatim i projekteve të “Ballkanit të Hapur”. Kohët janë sfiduese por qëllimet e shteteve tona janë të përbashkëta. Ne të gjithë së bashku jemi duke vuajtur luftën e nisur nga Rusia. Sfidat tona të përbashkëta janë infrastruktura, kriza ekonomike me inflacionin dhe energjetike me rrymë, dhe rreziqet globale që do t’i zgjidhim në formë të përbashkët” tha mes tjerash Rama.

Rama, marrëdhëniet bilaterale me Maqdoninë e Veriut i përshkruajti si të shkëlqyeshme dhe se punët e përbashkëta në të ardhmen kanë potencial të madh mes dy shteteve.