Tregjet e vendit përfshi edhe atë të “Bit Pazar-ir” në Shkup por edhe thuajse të gjitha marketet e vendit sot janë më të frekuentuara se zakonisht. Qytetarët po përgatiten për izolimin më të gjatë në shtëpi që kanë kaluar ndonjëherë. Ora policore që hyn në fuqi sot nga ora 16:00 do të përfundojë të martën në ora 05:00 të mëngjesit. Kjo masë që ka për qëllim të parandalojë përhapjen e koronavirusit, nuk është pritur mirë nga të gjithë qytetarët edhe përkundër që ka prej tyre që e mbështesin këtë masë dhe apelojnë edhe tek të tjerët që të respektohet.

Megjithatë disa të tjerë shprehen se e kanë vështirë të qëndrojnë aq gjatë brenda, ndërsa për disa të tjetër ekonomikisht është e vështirë të përballohet ekonomikisht një izolim katër ditor.

Ndryshe ora policore e cila do të filloj sot në ora 16:00 do të zgjas deri të martën në pora 05:00 të mëngjesit dhe ky do jetë izolimi më i gjatë prej kur kanë filluar masat e qeverisë kundër përhapjes së koronavirusit.