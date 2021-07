Ministria e Shëndetësisë në Maqedoni informon se nga nesër (3 korrik) deri më 10 korrik, do të hapet faqe në internet për regjistrim vetëm për ata qytetarë që janë vaksinuar jashtë vendit dhe dëshirojnë të rivaksinohen në vend.

“Përmes regjistrimit të qytetarëve në https://vakcinacija.mk/revaccination do të mund të marrim pasqyrë të hollësishme për çfarë numri bëhet fjalë, me të cilat vaksina janë vaksinuar dhe kur duhet të vaksinohen. Faqja e regjistrimit të rivaksinimit do të hapet një javë pas së cilës regjistrimi do të mbyllet. Në këtë mënyrë, ne do të specifikojmë sasinë dhe llojin e vaksinave që do të na duhen”, thonë nga MSH.

Nga atje ata theksojnë se sfida më e madhe për rivaksinimin e këtyre qytetarëve është fakti që dozat nuk mund të planifikoheshin deri më tani sepse ministria nuk mund të dinte se cilat vaksina do të ishin në dispozicion në momentin kur ata duhet të rivaksinohen.

“Vetëm shtetasit mbi 60 vjeç do të vaksinohen me vaksinën Astra Zeneca. Për të gjithë qytetarët e tjerë, pas regjistrimit në faqen e internetit, ne do të bëjmë përpjekje për të siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave, pas së cilës ne do të informojmë publikun saktësisht”, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.