Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot (24 nëntor 2020) me fillim nga ora 12:00, përmes video konferencës do të mbajë mbledhjen e rregullt të 24-tën me radhë.

Në seancën e sotshme do të diskutohet për Propozim ligjin për Agjencinë e Inteligjencës, Projektligjin për Ndryshimin e Ligjit për Tatimet në Pronë, si dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Tregti.