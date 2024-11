Transportuesit privatë Jofi Bus, Vestor Trans, Rados kompani sot njoftuan konferencë për media ku do të prezantojnë mendimin e tyre për gjendjen e transportit publik në qytetin e Shkupit, i cili për dy ditë është kaotik.

Në kuadër të zgjidhjes së qëndrueshme të problemit të transportit publik të qytetit në Shkup, kryeministri Hristijan Mickoski mbrëmë nga Beogradi njoftoi një projekt propozim të ri i cili është në fazën e analizës për blerjen e 100-120 autobusëve elektrikë të cilët nuk do të shpërndahen. vetëm për JSP-Shkup por edhe për komunat ku ka transport publik të organizuar në qytet.

Ne jemi një Qeveri e përgjegjshme dhe do të vazhdojmë të sillemi si Qeveri. Dhe së shpejti nga sot do të dalim me një projekt propozim të ri, dhe ai është – jemi ende duke analizuar se sa është fuqia e disponueshme e buxhetit për blerjen e 100 dhe 120 autobusëve elektrikë së bashku me 50 e ca karikues, të cilët do të jenë shpërndahet jo vetëm në Shkup për JSP, por edhe për ato komuna ku transporti publik urban është i organizuar sipas proporcionit 80:40 ose ndoshta do të jetë 70:70 – do të shohim, ende ne jemi duke menduar dhe analizuar këtë situatë dhe jam i bindur se së shpejti nga sot do të gjejmë një zgjidhje të tillë që do të lehtësojë në mënyrë dramatike transportin publik në Shkup, por edhe në komunat tjera që kanë organizuar transport publik, tha Mickoski i cili ishte mbrojtës i maqedonasve. mbrëmja në kuadër të Panairit të Vizionit të Verës në Open Balkans në Beograd, në pyetjen e një gazetari në kuadër të vendimit të Qeverisë për ndarjen intervenuese të naftës nga rezervat shtetërore për JSP për tejkalimin e problemit me transporti publik i qytetit.

Nga informacionet që disponon Byroja për prokurime publike, Mickoski tha se kërkesa e JSP-së për zbatimin e procedurës urgjente për blerjen e naftës përmes negociatave është përgjigjur pozitivisht.

Fillimisht dua të them se këto sasi, këto 250.000 litra, tashmë janë dorëzuar në depot e JSP Shkup. Sot situata është normalizuar. Dhe këto janë shuma të huazuara. Sepse dje menaxhmenti i JSP-së ka paraqitur në Byronë e Prokurimit Publik një kërkesë për zbatimin e një procedure urgjente për prokurimin e naftës me negocim dhe nga informacionet që kam unë, Byroja e Prokurimit Publik është përgjigjur pozitivisht. Pra, JSP duhet të hyjë sa më shpejt në këtë proces dhe të prokurojë sasitë e nevojshme për funksionimin normal të kompanisë, sepse këto 250 mijë litra do të mjaftojnë për 10 ditë, dy javë, tre javë, por nuk do ta zgjidhin problemin përgjithmonë. Për këto arsye mendoj se realisht kemi bërë një lëvizje që mundëson që ajo që ndodhi një ditë më parë të mos ndodhë dhe të tejkalohen dallimet politike dhe të jepet për qytetarët, tha kryeministri Mickoski.

I pyetur se përse nuk është votuar për tre vjet në Këshillin e Shkupit çështja e blerjes së autobusëve të rinj dhe për pretendimet e kryetares se të gjitha opsionet janë vënë në dispozicion edhe nëse qeveria i vendos kushtet dhe ajo vetëm e ka nënshkruar kontratën, Mickoski. thotë se ajo që është ofruar në tryezë nuk është zgjidhje.

Kjo nuk është e vërtetë. Së pari, ne nuk jemi shumicë në qytetin e Shkupit, shumica janë partnerë të tjerë të koalicionit atje, ka drejtorë të ndërmarrjeve të qytetit që vijnë nga partia politike e Majtë, ose afër BDI-së politike, afër një ish-kryetari të Shkupit. komuna, drejtorët që emërohen nga pushtetarët tjerë që nuk janë prezent në qytetin e Shkupit etj. Ka një situatë shumë, do të thoja komplekse, kështu që kjo nuk është zgjidhje. Fakti që ajo që ofrohet në tavolinë për të marrë hua të merret dhe të blihen 20-30 autobusë, kjo nuk është zgjidhje. Bëhet fjalë për një qasje serioze dhe një qasje që do të nënkuptojë, së pari, uljen e emetimit të gazrave të dëmshëm në atmosferë dhe në ajër, dhe së dyti, diçka që do të jetë e qëndrueshme në terma afatgjatë. Ne e ofrojmë atë, tha Mickoski.

Problemi me transportin me autobus në qytetin e Shkupit, me vendim të Qeverisë, të marrë në seancën e djeshme të jashtëzakonshme, për të intervenuar me naftë nga rezervat shtetërore për shtatë ditë, dje, është normalizuar përkohësisht. Këshilli i Qytetit të Shkupit pardje mbajti edhe seancë të jashtëzakonshme, në të cilën koordinatorët e grupeve këshilldhënëse arritën konsensus dhe arritën në një konkluzion me të cilin përshëndetën vendimin e Qeverisë për huazimin e naftës nga rezervat shtetërore për nevojat e Ndërmarrja e Komunikacionit Publik (PTC) dhe në të njëjtën kohë bashkërisht kërkuan koordinim me BNJVL-në për vazhdimin e bisedimeve me Qytetin e Shkupit për normalizimin e gjendjes në qytet.

Drejtori i JSP “Shkup”, Dragi Kushovski, në një deklaratë për MPB-në, ka konfirmuar se dje është normalizuar qarkullimi i autobusëve në Shkup. Ai theksoi se sasitë e naftës nuk janë dorëzuar të plota, por janë duke u dorëzuar në mënyrë të njëpasnjëshme dhe se dërgesa është e mjaftueshme për momentin.

Të gjitha linjat funksionojnë, njësoj si më parë, pra njësoj si më parë të shfaqej problemi i mungesës së karburantit. Të gjithë autobusët që janë në gjendje funksionale janë të rregullta, tha Kushovski.

Dje para kazermës së Qytetit të Shkupit, banorët e Komunës së Shuto Orizarit mbajtën protestë publike për shkak të gjendjes së transportit në qytet, ku në protestë dolën edhe studentët nga UKIM.

Kryetari Kurto Dudush tha se qytetarët e Shuto Orizarit kanë 730 ditë që nuk kanë qasje në transport publik. Sipas tij, është raciste, diskriminuese, çnjerëzore dhe e papërgjegjshme që 40 mijë qytetarë të mos kenë transport publik për dy vite. Ai kërkoi nga kryetarja e qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, që urgjentisht të veprohet sipas orarit, të publikuar në ueb-faqen e JSP-së, dhe nga sot autobusët do të qarkullojnë nëpër rrugët e Komunës së Shuto Orizarit.

Shqyrtoni urgjentisht vendimin e JSP-së dhe qytetit, i cili urdhëron që më shumë se 90 për qind e kompanive private të lëvizin në Shuto Orizarë. Shlyeni urgjentisht borxhet ndaj kompanive private dhe siguroni kushte për të vazhduar vozitjen në Shuto Orizar. Lejohen urgjentisht autobusët e rinj në Komunën e Shuto Orizarit. Sigurohen urgjentisht kushtet për grumbullimin e rregullt të mbeturinave nga amvisëritë në Komunën e Shuto Orizarit dhe në deponitë e egra. Për të siguruar qëndrueshmërinë e vendimeve të marra dhe për të mos e vënë veten në një situatë që pas një muaji të vijmë sërish tek ju me të njëjtat kërkesa, tha Dudush.

Kryetari i Asamblesë Studentore Universitare të Universitetit “St. Kirili dhe Metodi” në Shkup, Aleksandar Nikollovski në protestën tha se nga anketa e mbi 3500 studentëve, 85 për qind e studentëve në dy javët e fundit autobusin e kanë pritur më shumë se 15 minuta, ndërsa 65 për qind më shumë se. 20 minuta. Po ashtu, siç tha ai, 95 për qind e studentëve nuk janë të kënaqur me shërbimet që ofron Qyteti i Shkupit në aspektin e transportit publik të qytetit.

Asambleja studentore universitare i është bashkuar kësaj proteste sepse besojmë se studentët dhe gjimnazistët nuk duhet të rëndohen nga interesa personale, konflikte partiake apo politike. Prandaj kërkojmë që të ndalet keqpërdorimi dhe rënia e mirëqenies së studentëve dhe gjimnazistëve gjatë seancës së provimit të kolokiumit, tha Nikollovski.

Përgjegjësia për shembjen e transportit publik bartet reciprokisht nga secila prej palëve që ka ndonjë kompetencë.

Qyteti i Shkupit përgjegjësinë për krizën e ndodhur me Ndërmarrjen e Transportit Publik (JSP) e cila i mbeti pa naftë ia barti këshilltarëve të VMRO-DPMNE-së dhe drejtorit të Byrosë për prokurim publik për shkak të procedurës së anuluar për prokurimin e karburantet për autobusët, dhe nga Byroja e Prokurimit Publik njoftuan se JSP zgjodhi një ofertë të papranueshme si më të favorshme.

Grupi Këshillëdhënës i VMRO-DPMNE-së thekson se deri më tani i kanë miratuar të gjitha programet për Qytetin e Shkupit, përfshirë edhe JSP-në, por se tejkalimi i krizës varet nga menaxhimi i Qytetit të Shkupit dhe Ndërmarrjes së Transportit Publik.

Transporti publik në Shkup u reduktua për dy ditë, të mërkurën dhe të enjten, për shkak të mungesës së naftës, gjegjësisht u liruan rreth tre dhjetëra autobusë të Ndërmarrjes së Transportit Publik, 25 prej të cilëve me gaz natyror dhe disa të tjerë. rezervat e naftës. Përfundimin më të mirë e patën qytetarët, nxënësit dhe studentët, të cilët u detyruan të prisnin gjatë transportin publik ose të përdornin transportin taksi në temperatura nën zero për të shkuar në shkollë, pra në vendet e tyre të punës.