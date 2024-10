Qeveria do të presë zgjedhjet në Bullgari për të paraqitur propozime të reja për zgjidhje për vazhdimin e negociatave. Ministri i Çështjeve Evropiane dhe kryenegociatori me BE-në, Orhan Murtezani, tha dje se Brukseli nuk është shumë optimist për propozimin e ndryshimeve kushtetuese me efekt të vonuar, por nuk e refuzon plotësisht dhe se tashmë janë duke u zhvilluar diskutime të brendshme në Qeveri për të gjetur zgjidhje të reja për negociatat vazhdojnë. Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi këtë fundjavë nga Ohëri se përmes kanaleve të ndryshme institucionale do të drejtohet dhe do të punojë me Komisionin Evropian dhe partnerët për gjetjen e një zgjidhjeje dinjitoze dhe në përputhje me interesat kombëtare.

Deri më tani nuk kemi një propozim përfundimtar, por edhe nëse e kemi, nuk do të nxitojmë ta shpallim para se të mbarojnë zgjedhjet në Bullgarinë fqinje, sepse besojmë se edhe nëse kemi planin më të mirë të mundshëm, ne. nuk e di nëse do të pranohet nga pala tjetër. Për këtë jemi duke punuar intensivisht në gjetjen e zgjidhjeve dhe mendoj se kjo është qasja e duhur për të ecur përpara, tha Murtezani në një konferencë për media dje, i cili si ministër i Çështjeve Evropiane është negociatori kryesor i Qeverisë me BE-në.

Për përmbajtjen e letrës që do t’u dërgohej institucioneve evropiane, ai thotë se për momentin nuk është diskutuar për përmbajtjen apo se çfarë saktësisht do të përmbajë.

Do të ketë edhe disa koordinime në Qeveri së bashku me kryeministrin dhe pasi të përcaktohet në kuadër të një strategjie, atëherë sigurisht që do të dërgohet dhe do të ndahet me publikun. Për momentin nuk ka përmbajtje të një letre të tillë të mundshme, thotë ai.

I pyetur nëse ndonjë ide mund të jetë pa amendamente kushtetuese, ai thotë se ndryshimet kushtetuese nuk janë nga Bullgaria, por nga 27 vende anëtare të BE-së.

Është shprehur qartë në konkluzionet e Këshillit. Ne po përpiqemi ta mbrojmë procesin. Si anketa në disa raste ashtu edhe Qeveria kanë përmendur se nuk ka asgjë të diskutueshme për bartjen e ndryshimeve kushtetuese. Megjithatë, ne duam të sigurohemi që procesi të mos jetë subjekt i bllokimeve të mëtejshme. Ne si koalicion Vlen kemi dhënë një afat prej gjashtë muajsh në të cilin Qeveria duhet të ofrojë zgjidhje për tejkalimin e krizës. Jemi ende në muajin e katërt, kur të arrijmë në fund do të shohim se cilat janë mundësitë dhe çfarë do të bëjmë më pas, tha ai.

Në pyetjen e një gazetari nëse kërkohen zgjidhje të reja me Bullgarinë apo me shtetet e tjera anëtare, ai thotë se në të gjitha takimet me zyrtarë të lartë në Bruksel dhe vendet e tjera anëtare të BE-së është kërkuar ndihmë për krijimin e vakumit për dialog.

Do të ishte më e lehtë dhe më e besueshme për ne nëse i gjithë ky dialog mes nesh dhe Bullgarisë do të lehtësohej apo mundësohej nga partnerët tanë strategjikë, shtoi Murtezani.

Sipas tij, mesazhi kryesor nga ndarja e Maqedonisë nga Shqipëria është se procesi i zgjerimit është ende gjallë dhe se duhet të gjejmë zgjidhje në kohën më të shkurtër të mundshme.

I pyetur se çfarë lloj garancish presin nga BE-ja, kur sinjalet nga atje janë gjithmonë pothuajse të qarta dhe identike, se garancitë nuk mund të merren, ai thotë se nëse shikojmë protokollet, “mendojmë se ka mundësi të mëdha për bllokada shtesë. “.

Dhe nëse ne si Qeveri konsiderojmë se ekziston një rrezik i tillë dhe me tejkalimin e hapit aktual, vetëm do të çojmë një tjetër bllokadë më tej, mendoj se duhet të shterojmë të gjitha mundësitë në dhënien e disa garancive dhe se nuk do të jemi subjekt i bllokadave të përsëritura. Nuk është rasti që BE-ja na garanton diçka. Ne jemi të detyruar të mbrojmë interesin e shtetit dhe të qytetarëve. Nëse besojmë se ekziston një rrezik i tillë potencial, atëherë është më mirë të përgatitemi që tani, ta eliminojmë atë rrezik, sesa të miratojmë ndryshimet kushtetuese dhe pastaj të përballemi me një bllokadë shtesë. Bllokada mund të shkaktojmë edhe ne vetë, nëse detyrojmë reforma në sistemin e drejtësisë në kundërshtim me praktikën evropiane… Të gjithë kemi qenë dëshmitarë se Marrëveshja e fqinjësisë së mirë dhe protokollet janë subjekt i interpretimeve të ndryshme nga palë të ndryshme. Dhe ne duam të jemi të sigurt se ato interpretime të ndryshme do të kenë një qëndrim të njëanshëm të ardhshëm të Bullgarisë, që do të jetë qëndrim i përbashkët i BE-së. Varet nga ne që të sigurojmë ose të sigurojmë që procesi të mos jetë përsëri objekt i bllokimeve të mëtejshme, tha Murtezani.

Kryeministri Hristijan Mickoski të shtunën njoftoi se përmes kanaleve të ndryshme institucionale do të drejtohet dhe do të punojë me Komisionin Evropian dhe partnerët për gjetjen e një zgjidhjeje që do të jetë dinjitoze dhe në përputhje me interesat kombëtare. Ai përsëriti të hënën se Qeveria dëshiron të jetë pro-evropiane dhe ta shohë vendin të integruar në BE, por jo me çdo kusht, por në një trajektore normale në të cilën do të ishin me dinjitet të ruajtur. Për këtë, thotë Mickoski, kemi mbështetjen e 26 vendeve anëtare, përveç fqinjit tonë lindor.

Sipas tij, është e çuditshme që Bullgaria refuzoi propozimin e Hungarisë, si kryetare e Bashkimit Evropian, për të qenë ndërmjetësues në të gjithë procesin, edhe pse paraprakisht tha se problemi është i Bashkimit Evropian.

Ai thotë se për momentin nuk ka zgjidhje të parashikueshme dhe problemi është se rruga dhe qëllimi nuk janë të qarta.

Të gjithë e kanë nisur dhe e kanë përfunduar procesin, nuk kemi një tregues dhe parametër kaq të qartë. Kur të ketë, do ta kapnim edhe atë. Qëndrimi ynë për veprimin e shtyrë nuk është gjë tjetër veçse një formulë që funksionoi si Marrëveshja e Prespës, e cila thoshte se ndryshimet do të hynin në fuqi kur Parlamenti grek të ratifikonte protokollin e anëtarësimit të vendit në NATO.Thonë se Marrëveshja e Prespës ishte kryevepër e diplomacisë, le ta përsërisim atëherë – ndryshimet kushtetuese do të vlejnë kur Parlamenti bullgar të ratifikojë marrëveshjen e anëtarësimit në BE. Nëse është mirë, le ta kopjojmë dhe ta zbatojmë, theksoi Mickoski.

Lideri i Lëvizjes Besa, pjesë e koalicionit Vlen, Bilal Kasami thotë se mbeten në qëndrimin e sjelljes së amendamenteve kushtetuese, por fillimisht partnerët ndërkombëtarë, në radhë të parë BE-ja dhe SHBA-ja, duhet të japin një plan të qartë. si do të ecë rruga e integrimit europian të vendit.

Ndryshimet kushtetuese janë vetëm një parakusht për vazhdimin e integrimit evropian, por integrimi i mëtejshëm kërkon një partner nga BE-ja me një plan të qartë për rrugën tonë drejt BE-së. Ne presim që Brukseli të vijë me një plan të qartë se si do të vazhdojë procesi integrues, tha Kasami të hënën.

I pyetur nëse ky vendim do të merret deri në fund të vitit, Kasami tha se nuk ka dhënë asnjëherë afate.