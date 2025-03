Trupi Koordinues i Qeverisë për Procedurat e Arbitrazhit po përzgjedh një studio ligjore për bisedimet e Ministrisë së Mbrojtjes me kompaninë italiane Leonardo. Kontrata për prokurimin e helikopterëve nuk po ndërpritet, por do të rinegociohet. Nuk ka nevojë për studio ligjore, të gjitha dilemat në zbatimin e marrëveshjes mund të tejkalohen, thotë ish-ministrja e Mbrojtjes Sllavjanka Petrovska.

Qeveria po përgatit terrenin për rinegocimin e kontratës në vlerë prej afro 250 milionë eurosh për blerjen e tetë helikopterëve nga kompania italiane Leonardo Helicopters, e lidhur në kohën e qeverisë së kaluar dhe e nënshkruar nga ish-ministrja e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska.

Kjo lëvizje u bë e ditur në seancën e Qeverisë më 6 mars, të cilën e udhëhoqi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikollovski, i cili është edhe kryetar i Trupit Koordinues për Procedurat e Arbitrazhit.

“Kryetari i Trupit Koordinues për Monitorimin e Procedurave të Arbitrazhit që dalin nga Marrëveshjet Ndërkombëtare, urdhërohet të dërgojë, brenda tre ditëve, një kërkesë për mbledhjen e ofertave për zgjedhjen e një firme ligjore për të ofruar shërbime juridike në fushën e arbitrazhit ndërkombëtar dhe të ligjit zviceran në përputhje me fushëveprimin e përcaktuar të punës, tek firmat ligjore ndërkombëtare të mëposhtme: P.” “Freshfields LLP, Clifford Chance LLP, Latham & Watkins LLP”, thuhet në procesverbalin e mbledhjes së qeverisë.

Kompanitë duhej të dorëzonin ofertat e tyre deri më 10 mars.

Sot, më 14 mars, ky Trup Koordinues duhet të përzgjedhë më të mirën që në të ardhmen do të duhet të japë ekspertizë ligjore për marrëveshjen e lidhur mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe helikopterëve italianë “Leonardo”.

Zëvendëskryeministri dhe kryetar i këtij organi, Aleksandar Nikollovski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Trupi Koordinues me udhëzim të Qeverisë deri më tani ka mbajtur dy takime, duke filluar procedurën për zgjedhjen e një studioje avokatore zvicerane. Ai thekson se kjo nuk nënkupton ndërprerje të kontratës dhe procedurës së saj të arbitrazhit, por parandalim për të parandaluar një përfundim të tillë.

Organi i arbitrazhit ka të drejtë të angazhojë shtëpitë në këtë fazë për konsultime. Synimi ynë është gjithashtu të shmangim arbitrazhin Ne tani po zgjedhim një studio ligjore me njohuri të ligjit zviceran, pasi kontrata është lidhur sipas ligjit zviceran, e cila mund të këshillojë Ministrinë e Mbrojtjes në lidhje me kontratën me Leonardo Helicopters. Tani është faza e konsultimit, pasi ka interpretime të ndryshme në lidhje me marrëveshjen. Pra, qëllimi nuk është të ndahemi me të”, tha Nikolovski për Radion Evropa e Lirë.

Krahas informacioneve që Qeveria ndau me publikun për punën dhe iniciativën e Trupit Koordinues, për këtë çështje është mbajtur edhe një seancë shtesë me dyer të mbyllura.

Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, Ministria e Mbrojtjes kishte vërejtje të mëdha për kontratën me Leonardo Helicopters dhe mbron qëndrimin se ajo është asimetrike, pra se është shumë më shumë në favor të kompanisë italiane sesa shtetit.

