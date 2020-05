Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) sot do të dorëzojë mendimin e tij në Kabinetin e presidentit për afatet e nevojshme për zbatimin e procesit zgjedhor. Dje, presidenti Stevo Pendarovski u takua me anëtarët e KSHZ-së, me të cilën filloi mbledhja e informacioneve shtesë të dakorduara që do t’u ndihmojë liderëve të partive politike të caktojnë datë të re për zgjedhjet parlamentare.

Presidenti Pendarovski i informoi anëtarët e KSHZ-së për qëndrimet e kryetarëve të partive politike dhe qëndrimin e miratuar konsensual që Komisioni duhet të dorëzojë mendimin për afatet e nevojshme për zbatim e procesit zgjedhor.

Punohet për datën e re për zgjedhjet parlamentare

Liderët e partive politike në takimin te Pendarovski të martën ranë dakord të kërkojnë mendimin e Komisionit për sëmundje infektive në lidhje me masat dhe protokollet që duhen respektuar gjatë procesit zgjedhor në kohë pandemisë së KOVID-19, KSHZ të dorëzojë mendim për afatet kohore të nevojshme për të përfunduar përgatitjet për procesin zgjedhor, si dhe mendim nga Zyra e OSBE/ODIHR për kornizën kohore në të cilën ata mund të dërgojnë mision monitorimi për zgjedhjet. Takimi tjetër është caktuar për fillim të javës tjetër.

Në KSHZ ka mendime të ndryshme për vazhdimin dhe zbatimin e procesit zgjedhor në kontekstin e masave në fuqi për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe ndërprerjen pothuajse dy-mujore të këtyre veprimeve, si dhe Dekretin në fuqi ligjore të miratuar nga Qeveria më 21 mars, për të cilën flasim qëndrimet e kryetarit të KSHZ-së Oliver Derkoski dhe anëtarit të Komisionit Boris Kondarko.

Derkoski, i cili është deleguar nga VMRO-DPMNE, beson se procesi zgjedhor duhet të organizohet që nga fillimi, me rishpalljen e zgjedhjeve, në mënyrë që askush të mos mund ta kundërshtojë legjitimitetin e tyre, ndërsa kolegu i tij Boris Kondarko i propozuar nga LSDM, konsideron se afatet e zgjedhjeve duhet të vazhdojnë aty ku u pezulluan për shkak të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme.

Të njëjtin qëndrim e ndajnë edhe kryetari i Parlamentit Talat Xhaferi dhe ish-kryetari i KSHZ-së Aleksandar Novakovski, sipas të cilëve, menjëherë pas ndërprerjes së gjendja e jashtëzakonshme, aktivitetet duhet të vazhdojnë për të organizuar zgjedhjet ku janë pezulluar, ndërsa liderët e partive, me rekomandimin e autoriteteve të shëndetësisë, të dakordohen për termin për mirëmbajtjen e tyre.

Zgjedhjet parlamentare u caktuan për më 12 prill, pastaj u shtynë për shkak gjendjes së jashtëzakonshme dhe përhapjes së Kovid-19. Procesi zgjedhor u ndërpre më 22 mars me konkluzion të KSHZ-së, ndërsa pas Dekretit të miratuar nga Qeveria.

Kryeministri Oliver Spasovski dje në Shtip duke pasur parasysh masat për ballafaqim me koronavirusin, kumtoi se Qeveria po bën plan të hollësishëm si të zhvillohet fushata e partive politike në terren, por edhe si të realizohen zgjedhjet në ditën e votimit.

Ai pret që partitë tashmë nga java e ardhshme do ta konfirmojnë datën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Përsëriti se prioritet është shëndeti i qytetarëve, por gjithashtu se është mirë sa më shpejtë të kemi institucione funksionale.

Partitë me qëndrime të ndryshime për një pjesë në takimin e liderëve

Pas takimit të liderëve te presidenti Stevo Pendarovski , LSDM dhe VMRO-DPMNE sërish me interpretime të ndryshime për atë që është thënë atje.

Nga LSDM-ja potencuan se në takimin e liderëve, të gjitha partitë politike shprehen besim të plotë dhe të qartë në Komisionin për Sëmundje Infektive, epidemiologët dhe Qeverinë për mënyrën e ballafaqimit me krizën, përkundër faktit se, siç thuhet në kumtesën e partisë, lideri i VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski ka pasur idenë fillestare për të partizuar këtë komision ekspertësh, për të cilin ai më vonë ndërroi mendje dhe u tërhoq.

Zoran Zaev ishte i pari në takimin e liderëve që plotësisht i qartë me fakte të hollësishme hapi të gjitha argumentet për pritjet në aspektin shëndetësor dhe pasojat ekonomike, për nevojën për të zgjedhur institucione me legjitimitet të plotë të dhënë nga qytetarët në kohën e parë të mundshme, kushtet dhe afatet ( për përfundimin e azhurnimit, inspektimi publik dhe kontrollet shtesë, deri në shtypjen e materialit zgjedhor), theksuan nga LSDM-ja. Zaev, siç thanë ata, hapi edhe të gjitha datat që janë të mundshme si opsione për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor ose në fillim të korrikut, të cilat nuk u kundërshtuan nga asnjë prej të pranishmëve, përfshirë edhe Mickoski, megjithëse ata më vonë brifuan “gënjeshtra që vetëm Zaev ishte për zgjedhje”

Në takim, Mickoski nuk ka pasur ndonjë plan të detajuar, as për shëndetësi dhe as për ekonomi, por ai kishte plan vetëm për një qëllim personal – të ikte nga tema e zgjedhjeve, duke imponuar tema të tjera në takim.

Lideri i LSDM-së Zoran Zaev mbrëmë në një intervistë për Telmën tha se shëndeti i qytetarëve është mbi të gjitha dhe se askush nuk po nxiton të shkojë në zgjedhje dhe nuk dëshiron të shkojë menjëherë në zgjedhje, por gjithashtu duhet të merret parasysh faktin se kriza e koronës po përfundon, kurse vendi nuk ka parlament funksional.

Zëdhënësi i partisë Kostadin Kostadinov në përgjigjen ndaj pyetjeve të gazetarëve potencoi se zgjedhjet janë shpallur para shumë kohe, por me dekret të Qeverisë vetëm janë shtyrë. Akuzoi se VMRO-DPMNE është në huti dhe se ik nga zgjedhjet.

Nga ana tjetër Antonio Milloshoski nga VMRO-DPMNE deklaroi se Zaev insiston për zgjedhje të pasigurta me jehonë të vogël që ta zbus humbjen e tij.

Sipas tij, për fat të keq Zaevi i cili është kryetar i LSDM-së ka mbetur politikani i vetëm i izoluar pa dallim të nevojës për analiza serioze nga aspekti zgjedhor dhe shëndetësor, jep datë për zgjedhje por për fat të mirë asnjë kryetar i partive tjera politike të pranishme në ngjarje nuk i ka pranuar.

Përsëriti se VMRO-DPMNE është e gatshme në çdo moment të merr pjesë në zgjedhje dhe të fitojë.