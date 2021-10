PËRBËRËSIT:1 pulë organike, 2 qepë të thata, 4 thelpinj hudhër, 1 limon, erëza mix për pulë, gjalpë, vaj ulliri, 2 lugë djathë Philadelphia dhe 4 lugë djathë Parmigiano.

PËRGATITJA: Në fillim kam marinuar pulën me erëzat e thata, kripë, lëngun e limonit dhe vaj ulliri. E mbështjellim mirë me letër pjekjeje dhe e vendosim në furrë të piqet. Grijmë qepët imët, hudhrat e shtypura dhe të grira, i skuqim me gjalpë, shtojmë lëngun nga pula( se lëshon goxha), djathin Philadelphia dhe Parmigiano. Salcës së përftuar i kalojmë disa herë grirësen e supës sa të bëhet kremoze. Mishin e vendosim në tavë që të skuqet dhe nga fundi i shtojmë salcën. Ju bëftë mirë!