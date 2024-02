Maqedoni

Taravari nga Kumanova: Ndryshimi nuk bëhet me BDI-në, ndryshimit do t’i prijë ASH-ja

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, sot nga Kumanova ka nisur takimin me qytetarët dhe përkrahësit e tij që në zgjedhje partia e tij të shkojë së bashku me partitë opozitare. Taravari nga Kumanova tha se “ndryshimi ka filluar dhe nuk do të ndalet”, duke shtuar se ASH-...