Në vitin 2022, Volkswagen filloi zhvillimin e traktorëve elektrikë së bashku me Universitetin e Ruandës. Tani po bëhen përgatitjet për t’i vënë ato në dispozicion të publikut përmes qendrave të ndarjes së traktorëve.

Qendrat do të përfundojnë në gjysmën e parë të vitit 2025 dhe përveç traktorëve do të mund të merren me qira edhe motoçikleta elektrike. Automjetet karikohen me ndihmën e qelizave diellore dhe sigurisht kanë edhe bateri.

“Fermerët mund të rezervojnë një traktor elektrik si dhe një shofer të trajnuar për bujqësi të qëndrueshme të përballueshme”, komenton Nikolaj Ardey, drejtor ekzekutiv i qendrës së inovacionit të Grupit VW.

Deri më tani, nuk ka më shumë informacione për Volkswagenin e ri elektrik.