Në shëndetësinë publike ka problem me sistemin “Termin im”, theksoi zëvendësministri i Shëndetësisë, Jovica Andovski. Sipas tij, shumë herë qytetarët nuk paraqiten në terminet e caktuara, prandaj po punohet për zgjidhjen e këtij problemit.

Ai u ka bërë apel qytetarëve, që nëse nuk mund ta shfrytëzojnë terminin e caktuar, ta anulojnë atë më së voni deri në ditën e fundit, me SMS ose në kontakt me mjekun.

“Ne përcjellim të dhënat për terminet e planifikuara dhe të shfrytëzuara. Problemi është i madh, sepse në këtë mënyrë u hiqet radha atyre që vërtet kanë nevojë për një procedurë diagnostike. Në Shkup, nga gjithsej 4.070 termine të planifikuar për tomografi kompjuterike, 970 pacientë nuk janë paraqitur, që është mbi 23% e terminit pa anulim.”, – deklaroi zëvendësministri i Shëndetësisë, Jovica Andovski.

Ministria po punon në mënyrë aktive për gjetjen e zgjidhjeve dhe bashkëpunon me sistemin “Termini im” dhe me Inspektoratin Shtetëror Sanitar Shëndetësor.

Në disa vende, mosparaqitja dy herë në termin sjell gjoba ose kufizime të mundësisë për termin të ri, por Andovski theksoi se në Maqedoni do të apelojmë dhe do të bisedojmë me të gjitha palët para se të marrim vendimin përfundimtar.