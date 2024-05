Presidentja Gordana Siljanovska Davkova, me një audiencë me kreun e Kishës Katolike Romake, Papa Françesku fillon sot zyrtarisht vizitën disaditore në Vatikan dhe Romë në kuadër të kremtimit të 24 majit, Ditës së Shenjtorëve edukatorë sllavë. Kirili dhe Metodi.

Siç njofton reporterja e MIA-s nga Roma, Siljanovska Davkova këtë vit kryeson delegacionin shtetëror-kishës që ka vizituar Romën dhe Vatikanin me rastin e manifestimit “Maqedonia për nder të Shën Kirilit”, ndërsa sot presidentja përveç audiencës me Papa dhe shkëmbimi tradicional i dhuratave, ai do të takohet edhe me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Imzot Pietro Parolin.

Pas takimeve zyrtare në Vatikan, kreu i shtetit do të bëjë një deklaratë për mediat.

Sot në audiencë me Papa duhet të marrë pjesë edhe presidenti bullgar Rumen Radev, por tani për tani, siç thonë nga zyra e Siljanovska Davkovës, ende nuk është konfirmuar nëse dy presidentët do të kenë një takim të mundshëm.

Davkova dhe Radev këtë vit festojnë Ditën e Arsimtarëve Gjithsllavë në Romë në ditë të ndryshme. Radev sot do të jetë në bazilikën “Shën Klementi” për liturgjinë për Shën Kirilin dhe në kishën “Santa Maria Maggiore”.

Presidentja Davkova, sipas rendit të ditës, nesër, më 24 maj, Ditën e Arsimtarëve Gjithsllavë do ta shënojë me një vizitë në bazilikën “Shën Klimenti”.Meshën do ta udhëheq Mitropoliti Dibër-Kërçovë Timotej dhe Mitropoliti i Evropës Pimen.