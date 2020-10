Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është vetizoluar, pasi ka marrë pjesë në një takim ku ishte i pranishëm një person që ka rezultuar pozitiv me COVID-19.

Von der Leyen ka thënë se kishte rezultuar negative për koronavirus javën e kaluar dhe do të testohet sërish sot.

“Jam informuar se në takimin e të martës së kaluar ku kam marr pjesë ishte i pranishëm edhe një person që dje ka rezultuar pozitiv për COVID-19. Në përputhje me rregulloret në fuqi, unë do të jem në vetizolim deri nesër në mëngjes. Kam rezultuar negative të enjten e kaluar dhe do të testohem sërsh sot”, ka shkruar ajo në Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

