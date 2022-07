Presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski sugjeron që nëse mbahet referendumi i shpallur nga opozita maqedonase, atëherë pyetja e referendumit të shkruhet: “A dëshironi të shkoni në BE me këto kushte”.

Këtë e ka deklaruar Pendarovski në një intervistë për të përjavshmen “Focus”.

“Me sa kuptoj unë, pyetja nuk do të jetë për ndryshimet kushtetuese, por për marrëveshjen dypalëshe me Bullgarinë dhe pse është përfshirë. Nëse dikush nuk e kupton që kjo marrëveshje dypalëshe, por edhe me Greqinë, është boshti përgjatë të cilit ne vazhdojmë drejt Evropës dhe dëshiron që ajo të largohet, është e ndershme që pyetja e referendumit të jetë: “A doni të shkoni në BE me këto kushte?”. Pa përmendur marrëveshje, pika e gjëra të tjera. Opozita të dalë me një formulim të sinqertë dhe nëse është kjo çështje, të gjitha partitë të dalin në referendum dhe jo të bojkotojnë”, thotë Pendarovski në intervistë.

Ai sugjeron uljen e pragut prej 50 plus 1 të votuesve të regjistruar.

“Le të ulim pragun 50 plus 1 të zgjedhësve të regjistruar dhe le të jetë vetëm i atyre që duan të votojnë atë ditë. Qeveria dhe opozita duhet të ndryshojnë Ligjin e Referendumit, të pastrojnë listën e zgjedhësve sipas regjistrimit të ri dhe ju siguroj se një pjesë e konsiderueshme do të jetë “pro” BE-së, ashtu siç pohoj se shumica e Elektorati real votoi pozitivisht në referendumin për Prespën”, thotë Pendarovski.

Ideja për referendum u bë e ditur nga lideri i OBRM-PDUKM-së pasi me 68 vota, Kuvendi i Maqedonisë e pranoi propozimin francez.