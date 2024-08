Kroacia mbetet e gatshme të ndihmojë Maqedoninë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Në 20 vitet e fundit ka pasur shumë padrejtësi ndaj Maqedonisë dhe ka ardhur koha kur të gjitha këto duhet të respektohen, tha kryeministri kroat Andrej Plenkoviq pas takimit me kolegun e tij maqedonas Hristijan Mickoski, i cili është në vizitën e tij të parë zyrtare në Kroaci. .

Në konferencën për shtyp të mbajtur pas takimit tete a tetë në ndërtesën e Qeverisë në Zagreb, Plenkoviq tha se Kroacia do të avokojë për një proces më dinamik të anëtarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Sipas mendimit tonë, çështja që rëndon rrugën evropiane të Maqedonisë është e padrejtë ndaj popullit maqedonas, identitetit maqedonas. Mendoj se janë bërë aq shumë lëshime nga pala maqedonase, sa që vështirë se ndonjë komb dhe shtet do të pranonte të ndërmarrë kaq shumë hapa nga ana e tyre për të përshpejtuar rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, tha Plenkoviq, duke shtuar se negociatat që sa më shpejt të fillojë anëtarësimi i Maqedonisë në BE.

Kryeministri Mickoski tha se padrejtësia që na është bërë në dy dekada e gjysmë është e madhe dhe se kemi bërë lëshime si askush tjetër, duke filluar nga referimi i përkohshëm i emrit të shtetit, përmes ndryshimit të flamurit dhe kartëmonedhave, deri te ndryshimi i emrit të shtetit në marrëveshjen e Prespës.

Ne kemi shumë probleme të brendshme dhe do t’i zgjidhim dhe këtu nuk duhet të ketë dilema, do të punojmë sipas nevojës. Fakti që nuk varet nga ne është pikërisht fillimi i negociatave. Fatkeqësisht, kjo varet edhe nga të tjerët. Ne kemi bërë mjaft, tani duhet dikush që të na hapë derën që të hyjmë në atë dhomë për të filluar negociatat dhe për të treguar se sa mund të bëjmë, theksoi Mickoski.

Ai në konferencën për media tha se ende jemi në një vorbull që nuk ka fund të sigurt, edhe pse dëshira e qytetarëve të Maqedonisë për të qenë pjesë e familjes së Bashkimit Evropian është e madhe.

Por shpresoj që si qeveri e re, me reformat që planifikojmë të bëjmë fillimisht brenda vendit, e më pas në bashkëpunim me miqtë tanë, Qeverinë kroate, por edhe miqtë e tjerë që vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, më në fund padrejtësia pas më shumë se ose do të thosha gati dy dekada e gjysmë nga sot do të rregullohet dhe qytetarët e Maqedonisë do të mund të jenë së bashku me qytetarët evropianë si pjesë e familjes së madhe evropiane, tha Mickoski.

Ai shprehu bindjen se vlerat që shumë dekada më parë Schumann, Adenauer dhe De Gasperi i përcaktuan si vlera evropiane, do të ndahen nga qytetarët dhe politikanët evropianë në të ardhmen dhe se “ne nuk do të jemi viktima të mosmarrëveshjeve dypalëshe në rrugën tonë për integrimin e plotë brenda Bashkimit Evropian”.

Dy kryeministrat diskutuan edhe për nxitjen e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha nivelet, veçanërisht në atë ekonomik, duke qenë se ka mundësi për përmirësim, edhe pse tregtia vjetore tani është 300 milionë dollarë.

Gjatë vizitës së parë dypalëshe të kryeministrit Hristijan Mickoski në Kroaci, sot në Zagreb u nënshkruan marrëveshje dypalëshe ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat, siç u theksua në konferencën për media, do të përmirësojnë ndjeshëm marrëdhëniet ndërmjet dy vendet.

Dua të falënderoj mikun tim të dashur, Kryeministrin e Qeverisë Kroate, Andrej Plenkoviq, për mikpritjen, për bisedën e këndshme, për atmosferën e mrekullueshme që kemi këtu në Zagreb. Dhe jam i bindur se marrëdhëniet vëllazërore mes qytetarëve maqedonas dhe kroat në të ardhmen do të jenë në nivel jashtëzakonisht të lartë dhe ne si dy qeveri do të vazhdojmë të punojmë për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet qytetarëve të dy vendeve, tha Mickoski.

Është duke u zhvilluar takimi i kryeministrit Mickoski me presidentin kroat Zoran Milanoviq, ndërsa pasdite, sipas agjendës, kryeministri do ta vizitojë kishën “Shën. Zlata Meglenska” ku do të ketë takim me përfaqësues të diasporës maqedonase.