Më 19 shtator në Bruksel, kryeministri Mickoski do të prezantojë propozimin e qeverisë për shkrirjen e procesit të integrimeve evropiane të Maqedonisë.Mickoski bëri thirrje për ndërprerjen e bilateralizimit të procesit të integrimeve evropiane, duke theksuar se Brukseli duhet të tregojë vullnet politik për zgjidhjen e sfidave që prekin Maqedoninë.

Ai tha se problemi nuk është në vullnetin e qytetarëve apo politikanëve maqedonas për ndryshime kushtetuese, por në gatishmërinë e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e këtyre çështjeve.

Propozimi i qeverisë nuk është më sekret dhe do të jenë ndryshime kushtetuese me efekt të vonuar.

Çfarë është veprimi i vonuar

Me kornizën aktuale të negociatave, që Maqedonia të fillojë negociatat me BE-në, është e nevojshme që bullgarët të futen në kushtetutë. Qeveria nuk dëshiron ta bëjë këtë pa një plan dhe garanci të qartë, duke theksuar nevojën për zgjidhjen e çështjeve me identitetin maqedonas dhe gjykimet nga Strasburgu.

“Ne kemi një propozim për aplikim të vonuar të amendamenteve kushtetuese, ku do të përfundojmë negociatat dhe pastaj do të shohim se çfarë do të bëjmë. Vendimet e Strasburgut për komunitetin maqedonas në Bullgari duhet të jenë pjesë e këtij diskutimi. Ne duam garanci dhe zgjidhje të qarta”, theksoi Mickoski.

Ai shpjegoi se propozimi për zbatimin e vonuar është logjik, sepse fillimisht duhet të përfundojnë negociatat, e më pas të zgjidhen çështjet si identiteti dhe gjuha maqedonase, gjykimet nga Strasburgu për komunitetin maqedonas në Bullgari dhe çështje të tjera të rëndësishme.

“Ne nuk do të hyjmë naivisht në asnjë proces pa një plan dhe garanci të qartë. Këto garanci duhet të konfirmohen me arritje konkrete dhe me mesazh të qartë”, shtoi Mickoski.