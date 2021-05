Presidenti Stevo Pendarovski dhe lideri i OBRM-PDUKM-së Hristijan Mickoski do të takohen sot në orën 15 në vilën Vodno, ku, sipas paralajmërimeve të partisë, do të diskutohen të dënuarit në rastin “27 prilli” dhe situata aktuale politike dhe ekonomike.

Takimi ishte caktuar pas bisedës telefonike që kishin pasur Pendarovski dhe Mickoski, me kërkesë të liderit të opozitës.

Është mirë që pas nëntë muajsh mos komunikimi, është vendosur komunikimi me institucionin e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që mund të jetë në drejtim të dialogut politik më produktiv, tha presidenti Stevo Pendarovski.

Në një deklaratë për Dojçe Vele, theksoi se dialogu politik produktiv mungon shumë në vendin tonë.

Deklarata e presidentit u dha pasi dje lideri i OBRM-PDUKM Hristijan Mickoski, informoi se me kërkesën e tij ai kishte një bisedë telefonike me shefin e shtetit, me të cilin ra dakord që nesër të ketë takim për të diskutuar lidhur me të dënuarit në rastin “27 prilli”. dhe për situata aktuale ekonomike dhe politike në vend.

Edhe Mickoski dje tha në një konferencë për shtyp dje se shkrirja e marrëdhënieve me presidentin Pendarovski është sepse vendi ka nevojë urgjente për dialog midis aktorëve politikë. Mickoski e vlerësoi shkrirjen e marrëdhënieve me Pendarovskin si një ndihmë, siç theksoi ai, ndoshta periudhat më të vështira historike të shtetësisë sonë. Në një situatë të tillë, theksoi ai, dikush duhej të hidhte një hap në interes të qytetarëve.

Kryeministri Zoran Zaev, me rastin e takimit të paralajmëruar nesër midis presidentit Stevo Pendarovski dhe liderit të OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski, tha se ai është mbështetës i dialogut dhe se dialogu sjell konsensus, duke përkujtuar se edhe bisedimet e tij me Mickoskin, si dhe me liderët e Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, Zijadin Sela dhe Afrim Gashi, dhanë rezultate.

“E gjithë kjo është në favor të shërbimit më të mirë dhe më efikas të qytetarëve. Kështu që do të ketë takim të Presidentit Pendarovski me kryetarin e partisë më të madhe opozitare Mickoski, mund të jetë vetëm një kontribut, nuk ka asgjë të keqe. Ata do të kumtojnë gjithçka për të cilën do të flasin, ne do të dëgjojmë, por unë apeloj çfarë do që të jetë le të kërkohen zgjidhje normalisht, por natyrisht të respektohen vlerat që shumica e popullsisë sonë pret të respektohen nga të gjithë, pavarësisht nëse është qeveria, presidenti, opozita apo të ngjashme për tema që paralajmërohet dhe diskutohen”, tha Zaev.

OBRM-PDUKM-ja vitin e kaluar kumtoi se do t’I ngrijë marrëdhëniet me presidentin e shtetit pasi e pas zgjedhjeve parlamentare vendosi t’ia ndajë mandatin liderit të LSDM-së Zoran Zaev.