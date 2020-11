Presidenti dhe Komandanti i Lartë i forcave të armatosura të Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski i dha urdhër armatës që një pjesë e ushtarëve dhe mjeteve të ushtrisë të angazhohen si forca të paarmatosura për kryerjen e detyrave.

Detyrat e ushtarëve janë mbështetja e institucioneve shtetërore gjatë menaxhimit me pasojat e pandemisë së coronavirusit, ndërsa urdhri hyn menjëherë në fuqi, njofton.

“Shtabi i Përgjithshëm i Armatës do të angazhojë forca dhe mjete për mbështetje mjekësore në spitale dhe në qendrat e Ministrisë së Shëndetësisë, transportimit të mjeteve dhe pajisjeve mjekësore”, thonë nga kabineti i Pendarovskit.

Ata shtojnë se ushtria po ashtu do të ndihmojë në sigurimin e hapësirës së magazinës ku ka pajisje mbrojtëse, vendosjen e çadrave si dhe do të merret edhe me dezinfektimin e hapësirave.