Emri i tij ka qenë i lidhur me atë të Interit disa herë në të kaluarën, por tani, më në fund, mund të krijohen kushtet dhe “luftëtari” të vishet zikaltër.

Klubi milanez vazhdon të ndjekë Arturo Vidal dhe, siç raportohet nga “Sky”, gjatë një samiti të zhvilluar dje, në prani të Antonio Conte, doli se ai ende konsiderohet element ideal për të forcuar mesfushën.

Conte, i cili do ta kishte mirëpritur kilianin që në janar, e njeh shumë mirë lojtarin, pasi e ka trajnuar në kohën e Juventusit.

Trajneri i ri Blaugrana, Ronald Koeman, tashmë e ka njoftuar Vidal se nuk është pjesë e planeve të tij dhe kjo automatikisht e nxjerr atë në treg.

Kontaktet fillestare me rrethin e mesfushorit kanë filluar. Qëllimi është që të gjendet marrëveshja me mesfushorin dhe më pas të fillohen bisedimet me Barçën.

Ndërkohë, Vidal, nga ana e tij, tashmë e ka shprehur vlerësimin për Interin.