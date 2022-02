Përbërësit për 6 persona:

• 6 patate të mëdha

• 3 salsiçe të freskëta (nëse dëshironi mund t’i merrni pikante)

• 3 lugë vaj ulliri

• 250 g gjizë pa kripë

• pak mozzarella

• patate te grira ne rende

• erëza sipas dëshirës

Përgatitja: Ziejmë patatet me lëkurë, u hedhim edhe erëza. Pasi zihen për 20 minuta, i heqim pjesën e mesit derisa të mbetet një shtresë e hollë. Salsiçet dhe tulin e patateve së bashku me erëzat i skuqim me pak vaj. I shtojmë gjizën. Më këtë përbërje mbushim patatet dhe sipër shtojmë pak mozzarella te secila prej tyre. I vendosim në furrë për 20 minuta, në temperaturë 180 gradë. Kur e heqim nga furra i hedhim sasi te vogël patate të grira që të bëhen krokante.