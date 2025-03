Parlamenti Evropian do të hapë një zyrë në Shqipëri për të forcuar më tej angazhimin me Ballkanin Perëndimor.

Në kontekstin e tensioneve të rritura gjeopolitike dhe të një momentumi të ri për zgjerimin e BE-së, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbejë si një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokalë në Ballkanin Perëndimor.

Kjo zyrë do të promovojë qëndrimet dhe aktivitetet e Parlamentit, veçanërisht në lidhje me anëtarësimin në BE, si dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon.

Gjithashtu, do të ndihmojë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare të eurodeputetëve, duke forcuar njëkohësisht bashkëpunimin me aktorët e tjerë të BE-së në terren dhe me organizatat ndërkombëtare dhe ato të shoqërisë civile.

Parlamenti Evropian ka mbështetur vazhdimisht perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, duke njohur rëndësinë e tij strategjike për stabilitetin rajonal dhe për projektin më të gjerë evropian. Krijimi i kësaj zyre tregon qartë strategjinë më të gjerë të BE-së për të thelluar angazhimin me vendet kandidate. Nevoja për të forcuar partneritetet e BE-së në Ballkanin Perëndimor është bërë edhe më e qartë për shkak të sfidave aktuale gjeopolitike, përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë.

Hapja e një zyre të Parlamentit Evropian në Tiranë nënvizon angazhimin e fortë të Parlamentit për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE, duke promovuar stabilitetin, demokracinë dhe lidhjet më të ngushta mes BE-së dhe fqinjëve të saj.

Aktualisht, Parlamenti ka tre zyra operacionale: në Nju Jork, për marrëdhëniet me Kombet e Bashkuara; në Xhakarta, për marrëdhëniet me Shoqatën e Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN); dhe në Addis Ababa, për marrëdhëniet me Bashkimin Afrikan.

Vendimi për të hapur dy zyra të reja (në Shqipëri dhe Moldavi) pason një vendim të mëparshëm të Byrosë së Parlamentit Evropian për të krijuar zyra në Kiev, Ukrainë dhe në Panama, për marrëdhëniet me Amerikën Latine dhe Karaibet.