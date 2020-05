Maqedoni

Mësohet se kur do të hiqet përfundimisht ora policore në Maqedoni (VIDEO)

Me ne fund dihet se kur do hiqet ora policore, kete e konfirmoj, Drejtori i Instituti publik te shendetit, Arben Ziberi per tv24. Ai tha se javen tjeter hapen kafenete dhe me shume mundesi do te hiqet ora policore.